RFV Calamai: "Incontro negli Usa chiave per il futuro viola: servono nuove ambizioni"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato così dell'attualità in casa Fiorentina: "Dovrebbe essere il giorno dell'annuncio di Fabio Grosso, ma le notizie le aspettiamo da altre parti, da New York. L'incontro tra il Ds Fabio Paratici, il Dg Alessandro Ferrari e la famiglia Commisso è la chiave del presente ma soprattutto la chiave per capire quale sarà il futuro.

Non so se si tratta del viaggio della speranza, io vorrei solo sperare che questo sia il viaggio che poi porterà la Fiorentina a un nuovo livello, a una rinnovata ambizione per continuare il percorso segnato da Rocco Commisso. E mi auguro anche che sia sventato il timore che la scomparsa di Rocco Commisso porti la Fiorentina a essere gestita più dai manager che dalla famiglia".