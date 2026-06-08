L'arrivo di Grosso spinge via Gudmundsson: il numero dieci è sul mercato

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A pochi giorni dal suo 29° compleanno, Albert Gudmundsson si trova davanti a un momento decisivo della carriera. Lo scrive il Corriere dello Sport: considerato da molti un talento mai realmente sbocciato, l’islandese non è riuscito a soddisfare le elevate aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo alla Fiorentina, costato complessivamente circa 20 milioni di euro tra prestito e riscatto. Per questo motivo la società viola, guidata sul mercato da Fabio Paratici, è pronta ad ascoltare offerte: una proposta da 13-14 milioni sarebbe sufficiente per evitare una minusvalenza.

L’arrivo in panchina di Fabio Grosso potrebbe complicare ulteriormente la sua situazione. Nel 4-3-3 del nuovo tecnico, Gudmundsson fatica infatti a trovare una collocazione ideale. Trequartista atipico, più vicino a una seconda punta che a un centrocampista offensivo, ha sempre reso meglio accanto a un centravanti di riferimento, come Retegui al Genoa o Kean a Firenze. Anche il rendimento delle ultime due stagioni non aiuta: 68 presenze, 17 gol complessivi (di cui 8 su rigore) e 22 partite saltate per infortunio. Contestato dai tifosi nell’ultima gara casalinga, Gudmundsson è ora negli Stati Uniti con la nazionale islandese. Sarà un’estate importante per capire quale direzione dare finalmente alla sua carriera.