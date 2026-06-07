RFV Zauli: "Grosso sa trasmettere idee chiare e dare identità alle squadre. Paratici top"

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L'ex calciatore ed attuale allenatore Lamberto Zauli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la consueta trasmissione "Viola Weekend" per parlare anche di Fiorentina, a partire dall'arrivo di Fabio Grosso al posto di Vanoli:

"Vanoli ha fatto un bel lavoro prché la situazione non era semplice in una piazza calorosa ed esigente, invece lui ha fatto un ottimo girone di ritorno che gli ha permesso di mettere al sicuro il campionato. Ora è arrivato un dirigente molto forte che ben conosco e che ha deciso di andare su Fabio Grosso. A Palermo è stato mio compagno di squadra, ha le idee molto chiare e sa dare un'identità facendosi capire dalla squadra".

Cosa pensa di Fagioli che lei ha avuto?

"Io ho lo avuto in primavera e in Under 23, era riconoscibile il suo talento e la Juve lo ha infatti portato in prima squadra. Difficilmente un giocatore faccia bene quando la squadra va male e di lui mi è piaciuto avere avuto la personalità di prendere le redini della squadra in un momento difficile".

Qual è l'aspetto che può dare alla Fiorentina Paratici?

"E' un diettore top che è stato tanti anni alla Juve e poi al Tottenham. Ha cinque anni di progetto perciò c'è un progetto vero con lui e certo parte ora il suo lavoro, con la scelta dell'allenatore e della squadra. Alla Fiorentina sta dando un ordine di quello che può diventare, poi certo c'è sempre il campo a parlare".

Può colmare il gap in breve?

"La Fiorentina e chi ci va ad allenare, giocare o lavorare da dirigente sa quali sono le pressioni e sa che l'obiettivo è guardare avanti, non è che un'annata storta che ridimensiona la Fiorentina".

Ascolta l'intervista completa dal podcast