Social Gianni Infantino e Giuseppe Commisso insieme per gli italoamericani di New York: le immagini dell'evento

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Il presidente della Fifa e quello della Fiorentina, l'uno a fianco dell'altro, per una domenica speciale: è quella che ha vissuto la comunità italoamericana di New York, con una gara organizzata al Rocco B. Commisso Soccer Stadium di Manatthan che ha visto protagonista leggende del calcio italiano come Giuseppe Rossi Marco Materazzi, Christian Vieri, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Alessandro Nesta e tanti altri (con anche la presenza di Roberto Baggio sugli spalti). Presenti poi, come detto, Gianni Infantino e Giuseppe Commisso. L'attuale presidente della Fiorentina è stato ringraziato dal numero uno della Fifa attraverso un post Instagram:

"È stato un bellissimo pomeriggio al Rocco B. Commisso Soccer Stadium di 🇺🇸 Manhattan, dove il calcio ha ancora una volta unito le persone. La partita amichevole ha visto protagoniste le 🇮🇹 Leggende FIFA italiane e i rappresentanti della comunità italiana e italo-americana di New York.

Un grande grazie a tutti per aver portato gioia agli italiani che vivono qui, in una bella dimostrazione della collaborazione con Don Luigi Portarulo e la Grow Together Foundation. Sono stato inoltre felice di trascorrere del tempo con Giuseppe Commisso, il cui padre, il compianto Rocco Commisso, ha dato tanto a tutti coloro che fanno parte del Viola Park e agli italiani nel mondo. La Nazionale italiana, purtroppo per gli italo-americani, non sarà ai Mondiali quest’anno, ma questi campioni oggi a New York hanno regalato una grande emozione a tutti i presenti. Grazie di cuore!".

La giornata nel segno della comunità italoamericana di New York è stata impreziosita anche dalla visita alla Patrick's Cathedral, chiesa di riferimento per le generazioni di italiani e luogo dove si svolsero i funerali di Rocco Commisso lo scorso gennaio:

"È stato davvero speciale ed emozionante incontrare la comunità italo-americana presso la storica Old St. Patrick’s Cathedral di New York 🇺🇸. Questo è un luogo estremamente significativo per generazioni di italiani e italo-americani e oggi abbiamo celebrato le nostre radici, l’amicizia, l’inclusione e la passione comune per il calcio.

Un sincero grazie a Don Luigi Portarulo e alla Grow Together Foundation per lo straordinario lavoro svolto nell’organizzare questa giornata speciale, così come ad Alessandra Locatelli, Giorgio Marrapodi, Giuseppe Pastorelli, Giuseppe Commisso, alle leggende italiane FIFA, agli enti che sostengono le persone con disabilità, alle ragazze e ai ragazzi accorsi, alle volontarie e ai volontari e a tutta la comunità italiana di New York. Giornate come questa mi ricordano quanto il calcio sappia creare un senso di appartenenza, rafforzare le comunità e unire le persone".