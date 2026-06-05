RFV Roggi: "Paratici è uno dei migliori. Grosso? Vediamo come reagisce alla piazza"

vedi letture

Il noto procuratore calcistico, Matteo Roggi, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando di Grosso e Paratici: "Un direttore sportivo nuovo è normale che nel 90% dei casi, fa finire la stagione all'allenatore non scelto da lui e poi sceglie invece un allenatore da lui deciso, anche per un motivo di responsabilità. Ci sono diverse tipologie di allenatori. Io preferisco un allenatore che mi porta a casa i punti, piuttosto di un allenatore che mi fa giocare bene, ma poi non mi porta il risultato. Gli allenatori più forti non sono quelli che ti fanno giocare meglio, ma sono quelli che ti fanno comprare i calciatori migliori. A Firenze è venuto Paratici, che è uno dei migliori dirigenti a livello internazionale. È giovane, quindi fa parte del nuovo ciclo, ha lavorato alla Juventus, che è un grande club. Ha preso Vlahovic e Chiesa, che sono stati pagati, ma non hanno reso, questo non è colpa di Paratici. La scelta di Grosso è frutto di un ragionamento di svariati incontri, in cui hanno parlato del budget per il mercato, dell'aspetto tecnico... Io penso che Grosso ha già parlato con i calciatori, per capire chi andrà via e chi rimane. Ci sono i Mondiali e il mercato andrà più lento. Firenze è una piazza difficile e Grosso non ha mai affrontato queste piazze, ma è anche vero che una volta in campo si è 11 contro 11 e basta".

Cosa ti aspetti dalla Fiorentina di Grosso?

"A logica prima si parla con i ragazzi per capire chi sente la maglia. Questo riguarda tutti, poi se arriva una offerta per Kean e lui vuole andare ok, ne arriverà un altro. Basta capire quali sono i calciatori che si sentono addosso questa maglia. C'è anche da capire quali giocatori hanno un mercato. Ci sono molti giovani che vengono su e sono in ritiro. Poi sarà l'allenatore a fare una scrematura, per capire quali sono le scelte definitive. L'obiettivo quest'anno era la salvezza dopo alcune giornate ed è stato raggiunto da Vanoli".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola!