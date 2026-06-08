Per il centrocampo della Fiorentina riecco Miretti: il classe 2003 è in uscita dalla Juventus

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La Gazzetta dello Sport parla anche del mercato in entrata della Fiorentina rilanciando il nome di Fabio Miretti: il classe 2003 è in uscita dalla Juventus. Discontinuo e con poco minutaggio, a Firenze potrebbe dimostrare il proprio valore e crescere.

Un altro profilo per il centrocampo è quello di Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo che il nuovo tecnico viola Fabio Grosso conosce bene. E tra i suoi fedelissimi attenzione anche a Cristian Volpato e Armand Laurienté, anche perché gli esterni sono la necessità primaria sul mercato visto che in rosa per adesso la Fiorentina non ha cursori di fascia.