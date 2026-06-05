RFV Innocenti: "I giovani vanno fatti giocare. Serve coraggio e una piazza paziente"

vedi letture

L'ex direttore sportivo dell'Empoli, Andrea Innocenti, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando del grande divario tra Primavera e prima squadra: "Nei giovani è fondamentale il passaggio dalla Primavera o dalle serie minori alla Serie A".

La differenza tra Primavera e Serie A è troppa?

"Non va dimenticato il lavoro straordinario della Fiorentina, perché molti calciatori sono toscani. Io quest'anno ho visto dal vivo molte partite di Primavera 1 e rispetto a quella di qualche anno fa è una cosa improponibile. Non può starci un calciatore di vent'anni, questi devono andare in Serie B o C a farsi le ossa. Poi c'è da considerare il fattore ambientale. I giovani si mettono in campo, ma devono essere anche protetti dalla società e anche dai tifosi. La Fiorentina dovrebbe fare una cosa: il 1° luglio Paratici va in conferenza stampa e dice che in prima squadra la Fiorentina gioca con 6/7 calciatori della Primavera. Questa però è una cosa che non è possibile, perché Firenze è una piazza che vuole risultati e non aspetta. L'unico club che ha fatto questa cosa è la Roma, che ha tirato su dalla Primavera i vari Totti, De Rossi, Aquilani. Io ho segnalato un calciatore 2010 che gioca titolare nel campionato svedese, la Fiorentina si è informata, ma la società vuole 10 milioni".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola!