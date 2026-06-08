Per Volpato servono 20 milioni, richiesto lo sconto su Solomon: le ultime sul mercato in entrata della Fiorentina

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Il Corriere dello Sport scrive che per il 29 giugno prossimo, giorno di inizio ufficiale del mercato estivo, la Fiorentina dovrà avere le idee chiare. Innanzitutto, i dirigenti viola dovranno capire cosa succederà con Manor Solomon. Se il Tottenham accetterà di diminuire il costo del riscatto (10 milioni) l’israeliano resterà. Nel frattempo Fabio Grosso e la società si sono mossi per Cristian Volpato del Sassuolo. Servirebbero 15-20 milioni per aggiudicarselo.

E poi c'è la difesa, con l'obiettivo che è Viery del Gremio seppure le cifre siano alte. I brasiliani hanno rifiutato la prima offerta dei viola da 12 milioni chiedendone 20. L’alternativa è Adam Obert del Cagliari, che parte da una base di 8-10 milioni. Sempre per il reparto arretrato sono in fase di valutazione due profili: l’ex viola Costantino Favasuli, oggi al Catanzaro e sulla cui rivendita la Fiorentina detiene il 50%, e Joao Mario della Juventus con cui è già stato fatto un sondaggio. Per il centrocampo infine occhio a Ismael Koné, sempre del Sassuolo, e Gustavo Sá del Famalicao.