Grosso pianifica l'estate: ecco i prossimi impegni della Fiorentina

vedi letture

Per Fabio Grosso l’estate che segnerà l’inizio della sua avventura alla Fiorentina sarà molto diversa rispetto a quelle vissute negli ultimi anni. Abituato a costruire le proprie squadre attraverso lunghi ritiri in montagna, prima a Frosinone e poi a Sassuolo, il tecnico dovrà adattarsi a una preparazione che si svolgerà quasi interamente al Viola Park, nel pieno del caldo estivo fiorentino. Lo scrive la Nazione. Nelle ultime stagioni Grosso aveva sempre impostato il lavoro estivo alternando visite mediche, primi allenamenti nei centri sportivi e oltre due settimane di ritiro in altura, con numerose amichevoli prima degli impegni ufficiali. Un metodo che aveva accompagnato anche la promozione del Sassuolo in Serie A.

A Firenze, invece, il programma sarà differente. Lo scrive la Nazione. Il raduno è previsto intorno al 10 luglio e la squadra dovrebbe lavorare per almeno due settimane consecutive al Viola Park, destinato a diventare il fulcro della preparazione. Sono previste alcune amichevoli internazionali, ma senza una vera tournée all’estero: più probabili brevi trasferte con rientro immediato a Bagno a Ripoli. Per Grosso si tratterà quindi di una doppia sfida: rilanciare una Fiorentina reduce da una stagione deludente e, allo stesso tempo, adattare metodi e carichi di lavoro a un contesto inedito. Con lui arriveranno pochi collaboratori di fiducia, mentre gran parte dello staff sarà quello già operativo al Viola Park, segnando l’inizio di una nuova era viola.