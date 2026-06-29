Corsa a due a centrocampo, il Corriere dello Sport: "Per i viola o Thorstvedt o Miretti"
Il Corriere dello Sport torna a occuparsi del mercato viola, scrivendo come a centrocampo resta aperto il confronto tra due profili. La Fiorentina continua a seguire con attenzione gli sviluppi della trattativa tra Bologna e Juventus per Fabio Miretti ed è pronta a inserirsi qualora il club emiliano, destinazione già gradita al giocatore, non riuscisse a trovare l'intesa definitiva.
Per arrivare al centrocampista bianconero, però, i viola dovrebbero mettere sul piatto almeno 14 milioni di euro, cifra richiesta dalla Juventus. L'altro profilo è Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Al momento, tuttavia, il club neroverde non sembra intenzionato a cedere il centrocampista norvegese, nonostante la volontà del giocatore sia quella di cambiare squadra. Thorstvedt proverà infatti a convincere la società ad aprire alla cessione.
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