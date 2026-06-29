Dalla Turchia: Italiano chiama anche Thorstved, il norvegese piace al Besiktas

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Secondo quanto riportato dal portale turco Yeni Asir, il Besiktas avrebbe messo nel mirino con grande attenzione Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo già accostato in passato anche alla Fiorentina. Il club bianconero avrebbe infatti avviato i primi contatti concreti per il classe 1999, considerato un profilo ideale per rinforzare la mediana.

Alla base dell’interesse ci sarebbe anche una precisa indicazione tecnica: il giocatore sarebbe stato richiesto dall’ex allenatore viola Vincenzo Italiano, recentemente approdato in Turchia, che già ai tempi del Bologna ne aveva apprezzato le qualità. La dirigenza del Besiktas è ora al lavoro per trovare un’intesa con il Sassuolo, che valuta il cartellino del norvegese intorno ai 15 milioni di euro.