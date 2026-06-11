RFV Elio Signorelli duro su Gud: "C'era troppa attesa, non è un top"

vedi letture

Elio Signorelli, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante “Chi si compra?” per commentare le vicende più attuali in casa Fiorentina: “Il mercato non è ancora partito, mi aspetto che in generale si guardi anche ai Mondiali, anche se i prezzi schizzeranno alle stelle. Per quanto riguarda la Fiorentina, Paratici è una garanzia e quindi sono molto curioso per quello che farà”.

Grosso può far cambiare pagina?

“Sì, credo sia il profilo giusto perché parliamo di un mister e di un ex calciatore di grande spessore e serietà. La scelta di Paratici di puntare su uno come lui è stata, a mio avviso, giusta. È corretto che Paratici si faccia la squadra che vuole, per quanto il lavoro di Vanoli sia stato buono”.

Gudmundsson l’ha delusa a Firenze?

“A Genova venivo contestato per il mio pensiero su Gudmundsson. Ha fatto bene in Serie B col Genoa, ripetendosi in Serie A. Però non posso pensare che sia un top player, un campione. A mio avviso la sua problematica è questa. C’era troppa attesa per un buon giocatore, che però non cambia le sorti di una squadra”.

Ascolta il podcast per l'intervista completa!