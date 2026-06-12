Joao Mario-Fiorentina, no della Juventus al prestito ma si tratta: la situazione
In casa Juventus il primo mandato del neo ad Giovanni Carnevali sarà raccogliere entro il 30 giugno i 55 milioni con cui curare i patemi della mancata qualificazione in Champions League. Come scrive stamani Tuttosport, tra i primi a partire - stavolta in via definitiva - figura il nome di Joao Mario. Il terzino portoghese, reduce dall’esperienza in prestito con il Bologna, è finito da tempo nel mirino della Fiorentina, a caccia di un profilo low cost che possa sostituire il partente Dodo.
Dopo i primi sondaggi esplorativi delle scorse settimane, i bianconeri avrebbero fatto sapere alla Viola di non essere disposti a sottoscrivere un ulteriore prestito con diritto. Quindi sarà o la cessione a titolo definitivo o - viceversa - la sottoscrizione di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni.
Ipotesi che la Fiorentina sembrerebbe essersi detta disposta a caldeggiare, a patto che il costo complessivo dell’operazione non superi gli 8 milioni (la Juve ne vorrebbe almeno 10). La distanza è lieve e potrebbe portare presto ad una accelerata da parte della Viola, dal momento che nelle ultime ore anche il Bologna sembrerebbe aver riavvato i contatti con la Juventus per il cartellino del portoghese.
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