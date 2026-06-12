Fiorentina-Gudmundsson, sarà addio in estate: ecco la cifra richiesta

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Secondo quanto riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina ha preso una decisione su Albert Gudmundsson: in estate sarà addio. E siccome questo è il momento di rivoltare il gruppo dopo una salvezza sofferta al culmine di patimenti non previsti e per questo ancora più dolenti da sopportare, Gudmundsson finisce dentro la rivoluzione: tra quelli che partono. Se serviva la “pistola fumante”, l’islandese nel 4-3-3 di Grosso trova posto a fatica, ma tanta fatica come punta esterna adattata e, in alternativa, il suo ruolo sarebbe quello di aiutare le esigenze contingenti dell’allenatore: non il ruolo che lui vuole e nemmeno Paratici e lo stesso Grosso per lui. Quindi, separazione sarà.

Il problema sarà trovare qualcuno interessato ad investire una cifra importante per Gudmundsson. Sedici-diciotto milioni secondo il quotidiano è la cifra stabilita dagli uomini di Commisso per mettersi a sedere, però prestito con obbligo di riscatto può andare bene. In Italia ha estimatori, ma si guarda soprattutto all’Inghilterra e alla Premier Leagu