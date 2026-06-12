FirenzeViola Il bollettino del centrocampo della Fiorentina: 2+1 in partenza, uno in entrata

vedi letture

C'è un reparto con almeno 8 elementi a disposizione che andrà modificato: le strategie della Fiorentina tra cessioni e acquisti

C'è un reparto che forse più di tutti crea dei grattacapi a Paratici e agli uomini mercato della Fiorentina: il centrocampo. Perché è il reparto con più abbondanza di tutti, eppure quello a cui sembra mancare più qualità. Fagioli, Mandragora, Ndour, Brescianini, Fabbian, Fazzini e ora anche Sohm e Richardson: otto giocatori per - al massimo - sei posti nella rosa che Fabio Grosso avrà a disposizione per la prossima stagione. Senza contare che la volontà sarebbe quella di trovare almeno un altro profilo di livello sul mercato.

Chi può partire

Ci sono almeno due giocatori (più uno) in partenza. Sicuramente i due rientranti dal prestito - Sohm e Richardson - che però dovranno trovare delle offerte congrue e non sarà semplice visto che l'ex Parma ha sulle spalle un cartellino da 16 milioni spesi solo un anno fa, mentre Richardson a Copenhagen è stato messo fuori rosa dopo pochissimo. L'altro profilo attualmente in rosa che è con un piede lontano da Firenze è Giovanni Fabbian, per il quale si sono già attivati gli interessi di alcuni club anche all'estero (tra cui il Friburgo, leggi qui). Uno tra lui e Brescianini è destinato a salutare. Capitolo a parte per Fazzini che partirà di fronte a un'offerta attorno ai 10 milioni di euro, altrimenti possibile anche un prestito.

Chi resta e chi può arrivare

Fagioli, Mandragora e Ndour sono gli unici sicuri di restare a meno di offerte clamorose in estate, ognuno per un motivo diverso. Fagioli sarà il perno del centrocampo di Grosso, Mandragora e Ndour sono considerati due titolari. Ai quali affiancarne un altro, che sia Thorstvedt o qualcun altro. Gli uomini mercato della Fiorentina sono al lavoro già da qualche giorno alla ricerca di profili che possano fare al caso dei viola, l'identikit è piuttosto chiaro: un centrocampista fisico che abbia anche qualità tecniche sopra la media. Non semplice, ma ci sono ancora quasi due mesi per trovarne uno.