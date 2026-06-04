Dodo sempre nel mirino del Napoli: l'assist di mercato può arrivare da Neres
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Nel provare ad anticipare le prime mosse di mercato del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, il Corriere dello Sport cita anche Dodo: 27 anni e la possibilità di acquistarlo per gli azzurri investendo una quindicina di milioni. Soprattutto per un dettaglio: il suo contratto scadrà nel 2027 e non c’è assolutamente aria di rinnovo in casa Fiorentina. Il brasiliano - dello Stato di San Paolo come David Neres e assistito dalla stessa agenzia - piace pure alla Roma di Gasperini, scrive il Corriere.
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