Dodo sempre nel mirino del Napoli: l'assist di mercato può arrivare da Neres

Dodo sempre nel mirino del Napoli: l'assist di mercato può arrivare da NeresFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:13Primo Piano
di Redazione FV

Nel provare ad anticipare le prime mosse di mercato del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, il Corriere dello Sport cita anche Dodo: 27 anni e la possibilità di acquistarlo per gli azzurri investendo una quindicina di milioni. Soprattutto per un dettaglio: il suo contratto scadrà nel 2027 e non c’è assolutamente aria di rinnovo in casa Fiorentina. Il brasiliano - dello Stato di San Paolo come David Neres e assistito dalla stessa agenzia - piace pure alla Roma di Gasperini, scrive il Corriere.