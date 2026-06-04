Un mercato a forma di 4-3-3. E per la fascia della Fiorentina ecco Revivo

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Il mercato della Fiorentina di Fabio Grosso parte nel segno del 4-3-3, fedele compagno di gioco che l’ex terzino campione del mondo si porterà ovviamente dietro da Sassuolo, e il conto è presto fatto.Lo scrive il Corriere dello Sport, con una promessa: la conferma o meno di Kean avrà il potere di spostare i rinforzi nel numero e nel valore. Il conto, si diceva.

Servono due difensori esterni (il mancino israeliano Revivo, classe 2003, l’ingresso fresco fresco tra i potenziali obiettivi) per compensare la partenza sicura di Dodo, quella probabile di Fortini e il dubbio Gosens; almeno un difensore centrale di sostanza (e verrà fatto almeno un altro tentativo per Viery del Gremio); un vice Fagioli e un altro centrocampista da affiancare a Ndour e Mandragora; e ben quattro esterni d’attacco proprio per arricchire il tridente offensivo, con Volpato in cima alla lista e subito dopo Laurienté.