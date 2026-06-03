RFV Martorelli: "Grosso? Ho incontrato Carnevali: siamo ai dettagli. Bravo Commisso"

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Così l'agente di mercato Giocondo Martorelli nel corso di "Viola amore mio", su Radio FirenzeViola, per analizzare la parole del presidente viola Giuseppe Commisso: "Mi è piaciuta molto la sua conferenza, colorosa, sulla linea di un padre, di un presidente e di un grande uomo che gli avrà inculcato i valori importanti che deve avere un qualsiasi individuo. Ha manifestato tutto quelle che sono le cose importanti della vita ovvero il rispetto, il mantenere gli equilibri, l'onorabilità. Ho intravisto la voglia di continuare con orgoglio e dignità il percorso iniziato dal padre. Le sue parole mi sono sembrate vere, nate da un momento di grande dolore, vista la morte del papà e le difficoltà della società e dalla squadra viola. Reputo le sue parole molto valide".

Secondo lei come si può valutare la base della rosa che avrà a disposizione Fabio Grosso?

"In questi giorni al mare ho parlato con Giovanni Carnevali. La sensazione che è trapelata è che, per quanto riguarda Grosso, si tratti solo di dettagli, trovare il punto d'intesa giusto per sciogliere il contratto. È questione di ore e di dettagli. Al 99% situazioni del genere vanno in porto. Sulla rosa non vorrei essere nei panni di Paratici, non avrà un secondo di respiro e penso che non basteranno le 24 ore di una giornata normale viste tutte le soluzioni che adranno trovate sia in entrata che in uscita. Dopo un'annata del genere la volontà di tutti sarà cambiare la fisionomia e il trend di questa squadra. Quindi saranno molte le facce nuove che i tifosi tiferanno dagli spalti del Franchi. Non sarà facile perchè il mercato è complicato, ci sono sempre meno soldi e di conseguenza, nel nostro calcio, se un calciatore non è interessato a qualche club inglese, è difficile trovargli delle collocazioni visti i problemi di ingaggio, le loro preferenze sui trasferimenti e molto altro. Le problematiche saranno tante e ci sarà tanto da lavorare".

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