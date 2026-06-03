RFV Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Commisso perfetto. Ora si passi ai fatti"

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Il Caffè Nero Bollente di questa mattina, approfondimento quotidiano curato da Luca Calamai, è dedicato al messaggio di fine stagione pubblicato oggi dal presidente della Fiorentina Giuseppe B. Commisso. "Parole perfette - le ha definite il nostro opinionista e conduttore di Palla al Centro su Radio FirenzeViola - adesso però si passi ai fatti".

Coraggio, fiducia e ambizione sono le parole usate da Commisso, che ha poi confermato che la sua famiglia, proprietaria del club, non penserà "in piccolo". Messaggi importanti in vista della ricostruzione della squadra in vista del prossimo campionato.