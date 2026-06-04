La Fiorentina riflette sul monte ingaggi: valutazioni anche su Moise Kean

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Scrive il Corriere dello Sport: la Fiorentina dovrà pensare alle uscite e si deciderà anche se non soprattutto in base al monte ingaggi. Moise Kean guadagna 4,5 milioni di euro più bonus, e rappresenta un grosso punto interrogativo. Al netto dei 62 milioni previsti dalla clausola - valida dal primo al quindici luglio - la società potrebbe dover valutare eventuali altre offerte se convenienti. De Gea, che vorrebbe rimanere, percepisce 3 milioni a stagione: la Fiorentina sta valutando il da farsi senza ancora aver preso una decisione definitiva.

Pure Gosens resterebbe volentieri, ma il suo cachet da 2 milioni netti pesa nelle casse del club. Che lo ha messo sul mercato. Fagioli, a cui i viola riconoscono 1,8 milioni l’anno, è un pezzo pregiato dell’organico ed è in questo momento fuori dalla lista dei cedibili, su cui spicca anche il nome di Dodo, in scadenza (2027) di contratto e valutato una cirfra compresa tra i 10 e i 15 milioni.