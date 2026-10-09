Calamai: "Col Genoa ruolo di Vanoli centrale: servono le sue intuizioni per vincere"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", ha parlato del momento di casa Fiorentina alla vigilia della partita contro il Genoa: "Mai come stavolta il dibattito sulla formazione è centrato e centrale. Perché va bene la logica dei 5 cambi, ma Vanoli ha tutti i giocatori a disposizione e opzioni in tutte le parti del campo. Mai come stavolta il ruolo dell'allenatore diventa fondamentale.

Il Genoa metterà in campo la furia agonistica del suo allenatore De Rossi e dei tifosi che sono da Champions, quindi mai come stavolta individuare l'undici iniziale sarà più che importante. Quindi caro Vanoli, trova le intuizioni giuste perché la Fiorentina deve cominciare a vincere la partita dall'undici che partirà".