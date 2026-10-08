RFV Eranio: "Ndour può crescere con Vanoli e trovare continuità. Fagioli ha visione e qualità non banali"

In vista della gara Genoa-Fiorentina, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" è intervenuto l'ex rossoblù Stefano Eranio che ha così parlato della sfida di sabato a Marassi: "La sosta lunga? Le squadre che non stavano facendo troppo bene è stato un vantaggio perché hanno potuto lavorare anche se avevano molti giocatori nelle rispettive nazionali. Ora vedremo così succederà in Genoa-Fiorentina con i rossoblù più in difficoltà e cosa ha portato questo lungo stop per le due squadre".

Sfida delicata anche per la Fiorentina? "Non si è capito già l'avvicendamento a giugno visto il buon lavoro fatto da Vanoli e forse la Fiorentina, se lo avesse tenuto, ora non sarebbe in questa situazione. Con quel mercato fatto in estate sulla carta non poteva fare così male ma ora farà il suo percorso anche se con qualche difficoltà, ora i tasselli stanno tornando al loro posto e sono sicuro la squadra viola farà un campionato importante".

Ultima spiaggia per De Rossi? "Da allenatore mi auguro di no perché De Rossi è comunque un buon allenatorel capace e che sa il fatto suo. Quando ti vengono a mancare certe pedine importanti nell'assetto squadra lui sta facendo il massimo ma nel calcio purtroppo contano i risultati. Alla lunga però è meglio cambiare un allenatore e non certo 22 giocatori anche se spero non sia questo il caso. Spero la società gli dia l'opportunità di avere giocatori di più qualità".

Cosa pensa di Ndour? "Sta emergendo e sta facendo vedere quali sono le sue qualità. La necessità è migliorare la continuità perché ha tutto e con Vanoli può crescere ulteriormente. Vedo una carriera rosea anche se non ha fatto vedere tutto"

E di Fagioli? "Fagioli mi piace da sempre, è tecnico ed ha visione e qualità non banali. L'inizio è stato buono e la fiducia di Mancini può aiutarlo ad affrontare anche il campionato con grande qualità e fiducia".