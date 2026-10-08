RFV Sentite Repice: "Ndour, che qualità: ora le giochi tutte. Kayode impressionante"

Francesco Repice, storica voce di Radio Rai e radiocronista ufficiale della Nazionale italiana, ha parlato questo pomeriggio nel corso di "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola ripartendo dal momento attuale della Fiorentina: "Io sono rimasto molto sorpreso da quanto accaduto in casa Fiorentina quest'estate. Sono vicino a Fabio Grosso, lo conosco bene, ma ancora non l'ho sentito perché non so cosa sia successo. Resto dell'opinione che Paolo Vanoli avrebbe meritato di restare sulla panchina viola al termine della scorsa stagione. Ma devo ammettere che non è facile allenare in una piazza come Firenze".

Parliamo di attualità: come vede il dualismo Viery-Valdepenas sulla fascia sinistra?

"Sicuramente Vanoli ha più esperienza e capacità di me nell'allenare la squadra: se lui preferisce adattare un giocatore come terzino anziché puntare su un giovane, ci sarà un motivo. Non penso che Vanoli si "castri" per fare un dispetto alla moglie, con tutto rispetto".

Intanto tutti con l'Italia hanno potuto ammirare il talento di Kayode…

"C'è da stropicciarsi gli occhi a vederlo giocare. Lui aveva davanti ad Olise e Dembele e si è permesso anche di fare un sombrero. Lui è un talento che ha lavorato come non mai e che ha capito dove si trova".

E invece di Ndour che idea si è fatto?

"E' un ragazzo con grandi possibilità tecniche e atletiche. Ma deve giocare, giocare, giocare e giocare. Non ha bisogno di imparare, deve calarsi nelle realtà della Fiorentina ma evidentemente ha delle qualità questo ragazzo. Mi viene da pensare che Vanoli cercherà di sfruttarle al massimo".