RFV Baiano su Mastantuono: "Non fa mai il compitino e rischia sempre, ha una marcia in più"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" in cui ha parlato, tra le altre cose, di Franco Mastantuono, ultimo giocatore a rientrare al Viola Park, dunque e sulla possibilità di non farlo partire titolare. Inevitabile ricordargli che il suo ex compagno di squadra in viola Batistuta, dopo i viaggi in Nazionale, voleva giocare sempre: "Il paragone con Batistuta non ci sta - sostiene Baiano - era il giocatore più importante della squadra e l'allenatore faceva finta di chiederglielo, e lui ovviamente giocava sempre. Se chiedi ad un giocatore ti dirà sempre che sta bene ma le valutazioni deve farle l'allenatore pensando a cosa potrà andare incontro, rischiando un infortunio. Se è stanco meglio farlo riposare e farlo entrare quando gli altri sono più stanchi.

Sono giocatori abituati a fare queste trasferte e non mi meraviglierei vederlo in campo perché non fa differenza un'ora in più o in meno. Lui negli ultimi 20 metri ha qualcosa in più anche se a volte esagera. Non si limita a fare il passaggino indietro, lui ci prova e riprova e le cose più peroicolose arrivano sempre da lui, non fa il compitino".