RFV M. Fratini: "Con Mastantuono out, spazio a Gonçalves. Atta? Serve un ruolo definitivo"

Il talent scout toscano Michele Fratini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro". Ecco le sue parole sulla ripresa del campionato e i rischi della gara di sabato: "Il pericolo è che trovi una squadra in crisi, con il tecnico in bilico, mentre la Fiorentina viene da un momneto positivo e giocatori che hanno fatto bene in Nazionale, come Ndour. La pausa preoccupa, quando vai bene vorresti sempre giocare per proseguire ma chi va male si è anche ricaricato. Per il Genoa è un po' la partita della vita anche perché avendo venduto i pezzi migliori se perde non ha quella rosa per risalire come fece lo scorso anno la Fiorentina. La realtà della Fiorentina sarà Pellegrino, il dilemma ovviamnete è Mastantuono ma le alternative non dovesse giocare ci sono, come Goncalves. Gnonto? Lo conosciamo, in Italia magari Goncalves lo conosono meno e c'è curiosità di vederlo in campo. Io lo conosco e dico che è un ottimo profilo".

Sulla difesa, le piace Tiago Gabriel? "Lo ha preso Corvino, è un buon profilo e ha già un anno di serie A fatto bene. La salvezza del Lecce per loro è stato uno scudetto e lui è stato un protagonista. Opinavo su Viery perché quando ha la palla in marcatura stretta, l'uomo largo lo lascia 'pascolare'. Terzino o centrale? Difensori forti brasiliani ne annovero pochi a parte alcuni come Thiago Silva o simili. Io lo aspetterei ma non è arrivato come scommessa, è stato pagato molto. Ci sono anche gli svincolati, come Acerbi, con le caratteristiche di Viery più le marcature che mancano al brasiliano".

Di Atta cosa pensa? "Il problema che non ha un ruolo nella Fiorentina, parte dalla trequarti, è mezzala poi centrocampista. Ora sono passati due allenatori, un ruolo ora glielo devono dare. Mezzala sinistra per Grosso? Quante partite ha giocato in quel ruolo? Non ho letto da nessuna parte che è infortunato, magari è una questione mentale ma se Atta fa Atta è un grande giocatore però finora non l'abbiamo visto""