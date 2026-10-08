RFV Minotti: "Mastantuono dal 1'? Penalizzato dai viaggi. Tra stadio caldo e ritmo alto lo metterei in corsa"

L'ex difensore del Parma e voce tecnica di Sky, Lorenzo Minotti, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro""Vanoli può sfruttare chi non conosceva dall'anno scorso. Un giocatore così forte è un'arma in più anche sui calci piazzati che l'anno scorso è stato un punto dolente.

Meglio un Nazionale che è stato attivo o uno che ha lavorato tranquillo al Viola Park? "L'adrenalina un giocatore la ritrova anche se ha saltato qualche week end, per i giocatori andati in Nazionale invece bisogna fare un'analisi attenta perché ci sono state 4 partite e alcuni le hanno giocate tutte e dunque ne risentiranno, come Lobokta per esempio che se ne lamentava. Quell'aspetto lì conta ma le analisi devono essere sui singoli perché altri invece, come Ndour o Fagioli, ne escono rafforzati. L'unico penalizzato nella Fiorentina è Mastantuono per i viaggi più che altro. Cosa conterà per la scelta? Dipende dalle caratteristiche personali del giocatore e dalla sensibilità dell'allenatore, un minimo di riflessioni però vanno fatte, io ad esempio lo utilizzerei in corsa di gara perché in uno stadio caldo per la situazione del Genoa e perché si partirà con un ritmo alto".

C'è anche la ricerca del modulo giusto, 4-3-3 o 4-2-3-1, per il centrocampo in particolare? "Non cambia tantissimo, a seconda degli interpreti. Se a ridosso delle punte gioca un attaccante ci vuole poi uno che protegga ieri, ma l'applicazione del modulo in se stesso non cambia molto, perché a centrocampo comunque ormai ci sono rotazioni fisse al di là del modulo. La Fiorentina lì non ha un giocatore tattico e fisso che può giocare davanti alla difesa, forse queste caratteristiche le ha Oulai, ma Fagioli meglio a due perché gli piace di andare più in giro del campo mentre all'ivoriano va a recuperare palla ma deve portare meno la palla secondo me trovando tempi di gioco migliori. Ndour più utile? E' una grossa sorpresa, all'inizio non riuscivo a capire che giocatore fosse, mentre l'anno scorso è migliorato e cresciuto, prendendosi tante responsabilità. Ha fisicità e struttura, ha capacità d'inserimento ma anche tiro dalla distanza e intorno a lui si può costruire il centrocampo. Ci sono potenzialità che vanno tirate fuori e il tecnico deve essere bravo"