Calamai: "Dragusin, ora la svolta con la Juve: deve dare un segnale a Paratici"
Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato del momento della Fiorentina: e in particolare di Radu Dragusin, difensore viola che domenica affronterà da ex la Juventus: "Sitamo impazzendo con tutti questi incroci che mettono insieme Fiorentina e Juventus. Uno riguarda Dragusin, un calciatore da cui mi aspettavo cento ma per ora ha dato 30. Lui fino a un paio di anni fa era considerato un potenziale crack fino a due anni fa, era andato al Tottenham, poi crackl'ha fatto il suo ginocchio e sappiamo che quel tipo di infortunio condiziona un giocatore per un anno circa. Firenze sembrava la piazza ideale per lui, invece l'ho visto bene solo col Napoli.
E allora la sfida con la Juve per lui deve essere speciale, un'occasione che finora non è stata colta al volo. Rivedere il vero Dragusin contro la Juve darebbe a Paratici la convinzione che ha fatto bene a portarselo alla Fiorentina e alla Juve il rimpianto di non aver capito le potenzialità del classe 2002, ma anche alla Fiorentina l'idea di poter trovare con lui la soluzione dei problemi difensivi".
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