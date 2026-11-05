RFV Ceccarini sicuro: "Non firmo per un pari domenica. La Juve va subito attaccata"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina, alla luce del successo sul Sassuolo e in vista della sfida contro la Juventus di domenica prossima: "Un pareggio con la Juventus? No, non mi accontenterei di un pari, giocherei per vincere. L'unico modo per avere la meglio sulla Juve è quella di attaccare fin da subito i bianconeri, alla luce delle qualità offensive della squadra viola che sono emersi anche lunedì durante la gara del Mapei Stadium. Non solo questo però: i viola hanno dei contropiedisti validi che possono risultare utili anche nel corso della ripresa".

Che tipo di assetto tattico schiererebbe?

"Io credo che Gonçalves possa essere una carta pronta da giocare fin dal primo minuto. Se poi l'allenatore non dovesse ritenerlo pronto, credo che possa essere utile a gara in corso, dove ha già dimostrato di essere determinante".