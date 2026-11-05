RFV Cinquini: "Occhio a Spalletti se perde stasera. Fagioli? Momento non facile"

Oreste Cinquini, ex direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante 'Viola amore mio' dando le sue valutazioni in vista di Fiorentina-Juventus: "Sicuramente i viola hanno qualche piccolo vantaggio. Andiamo ad affrontare una partita che a Firenze non ha bisogno di particolari preparazioni, perché si prepara da sola. Inoltre, la Juventus giocherà questa sera e arriva da un momento non semplicissimo. Ha superato il Napoli per 2-0, ma deve fare i conti con diverse assenze, anche importanti, come quella di Yildiz. Vedremo come uscirà dalla partita di stasera: un eventuale risultato negativo potrebbe rimettere in discussione anche la posizione di Luciano Spalletti visto che la situazione è complicata. La Fiorentina ha una squadra con individualità importanti, anche se non mancano i problemi, soprattutto in difesa. Credo che Vanoli sia stato bravo a voler vincere la partita di Sassuolo: a mio parere, anche i cambi sono andati in questa direzione. Abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la classifica e adesso dobbiamo dimostrare maturità, archiviando rapidamente quella vittoria. Contro la Juventus sarà importante muovere ancora la classifica. Se dovesse arrivare una vittoria, sarebbe sicuramente di grande prestigio. Contro la Juventus sono sempre partite difficili: dobbiamo cercare di portare a casa un risultato positivo".

Che formazione si aspetta?

"Mi sembra abbastanza scontato che Vanoli possa ripartire dagli stessi undici che hanno battuto il Sassuolo. Certo, c'è chi vorrebbe vedere qualche avvicendamento, magari con l'inserimento di Oulai al posto di Fagioli, per concedere a quest'ultimo un turno di riposo visto che sono riemerse le questioni legate alle scommesse, per lui è un momento non facile dal punto di vista psicologico".

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