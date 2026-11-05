RFV Mareggini: "Vi spiego De Gea sul 2° gol del Sassuolo. Martinelli? Bene così"

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro", iniziando dal ricordo del rigore parato contro la Juventus: "Qualcuno lassù mi ha voluto bene e con un volo d'angelo sono riuscito a parare in un ambiente magico, dopo una coreogragia incredibile. Pararlo a Baggio sarebbe stato complicatissimo perché era imprevedibile, invece tirò De Agostini e ce la feci".

Come vede De Gea?

"Il secondo gol del Sassuolo non era parabile, già restare in piedi è un valore perché avesse calciato sul primo palo Laurienté allora De Gea gliel'avrebbe parata. Lui salva tanti gol proprio perché resta in piedi, ma il tiro dell'esterno del Sassuolo era imparabile. De Gea ha alcuni difetti, come tutti, uno su tutti sulle palle alte su cui si potrebbe lavorare. A tutte le età. Io per esempio ho imparato a giocare con i piedi a fine carriera, perfino con il sinistro".

Martinelli come sta andando?

"Lo seguo e sono contento del percorso che sta facendo. Auspicavo che andasse in piazze come Sampdoria e Avellino, dopo quest'anno se le cose andranno bene allora è pronto per tornare a Firenze. Non dirò più che deve farsi le ossa. Il ragionamento su De Gea, che per me è stato giusto confermare quest'anno, è che mi aspettavo una Fiorentina che avrebbe giocato in maniera diversa, non sulla falsa riga dell'anno scorso. Con una difesa organizzata e un centrocampo che controlla il gioco sarebbe un'altra cosa. Tenere De Gea è una prerogativa per poter puntare all'Europa, uno come Martinelli oggi non te lo garantisce perché non ha l'esperienza giusta".

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