Fratini: "Ho un consiglio per Vanoli su Mastantuono. Con la Juve derby per Paratici"

Michele Fratini, intermediario di mercato, ha commentato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola le ultime in casa viola: "La Fiorentina non è proprio moscia perché viene da una vittoria fortemente voluta a Reggio Emilia, dove è andata comunque in svantaggio come a Venezia. La classifica dice che siamo un punto sopra la salvezza e siamo lì, la Juventus invece ha 17 punti subendo poche reti ma il gioco degli altri. Hanno diverse assenze soprattutto a centrocampo, oltre all'ex Nico Gonzalez. Certo che alla Fiorentina mancano giocatori come Atta o Ranieri. La Fiorentina gioca in casa e si gioca sempre in dodici, il supporto morale non mancherà. Basti pensare che a Genova la Juventus è entrata in bambola perché è stata una bolgia. Così dovrebbe essere Firenze, come è sempre stata. Sarà un derby per Paratici, come peraltro l'anno scorso. Per lui è la partita della vita perché deve dimostrare che può viaggiare anche da solo in Italia".

Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina?

"Io non so se è stato preso perché dobbiamo salvarci in una situazione complicata con Grosso. Ho un suggerimento per Vanoli e credo che siamo in tanti: Antognoni ha consacrato Mastantuono come il 10, perché dobbiamo continuare a vederlo sulla fascia dove deve fare la doppia fase? Perché dobbiamo vederlo sacrificato? Non ha lo strappo senza palla, lui gioca bene con la palla tra i piedi, mettiamolo dietro alla punta o dietro alle punte".

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