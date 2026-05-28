Vanoli-Grosso, il raffronto numerico tra passato e presente della panchina viola

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Dibattito aperto sull’avvicendamento sulla panchina della Fiorentina. Il raffronto numerico tra Vanoli in uscita e Grosso in arrivo

Il raffronto è persino inevitabile, tanto più in una piazza che in attesa delle ufficialità s’interroga sull’avvicendamento tra Paolo Vanoli e Fabio Grosso. Salvo sorprese infatti Paratici comunicherà presto al tecnico viola la mancata conferma, mentre una volta libero dai vincoli contrattuali con il Sassuolo Grosso potrà insediarsi al Viola Park.

Il confronto Vanoli-Grosso

Così già nel corso degli ultimi giorni, mentre i viola restringevano il campo dei candidati, è scattato immediato il raffronto tra il recente passato e l’immediato futuro, anche perché il girone di ritorno di Vanoli pone la Fiorentina al di sopra del Sassuolo in virtù dei 29 punti raccolti sul campo (in 19 gare) rispetto ai 26 dei neroverdi. Certo, prima di ancora di soppesare il dato, andrà segnalato che mentre il Sassuolo ha raggiunto in fretta la salvezza (perdendo così in termini di motivazioni nel finale di stagione) i viola hanno dovuto attendere la giornata numero 36 per essere aritmeticamente salvi.

Le medie punti

Osservando il cammino complessivo di Grosso da inizio stagione (bene precisarlo, con una squadra allenata fin dall'estate e assemblata secondo le sue convizioni, aspetto che non ha riguardato Vanoli) nel totale di 38 gare di campionato oltre a 2 di coppa Italia, sono 15 le vittorie con 7 pareggi e 18 sconfitte, per una media punti in serie A pari a 1,28 punti a partita. Di contro Vanoli ha rialzato di molto le pessime statistiche collezionate da Pioli, arrivando a collezionare una media da 1,35 punti a partita frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte. Da segnalare che nei precedenti di quest’anno è comunque Grosso a sorridere vista la vittoria raccolta a Reggio Emilia nel girone d’andata e il pari andato in scena al Franchi qualche settimana fa. Numeri sui quali dibattere in attesa che l'avvicendamento sulla panchina viola si concretizzi nei prossimi giorni.