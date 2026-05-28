FirenzeViola Fiorentina, notte per la storia: il Viola Park sogna lo scudetto Primavera

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Sold-out al Viola Park e Curva Fiesole pronta a spingere la Fiorentina Primavera nella finale scudetto con il Parma: Galloppa si affida agli uomini migliori

C’è una notte che può entrare nella storia della Fiorentina Primavera. E il Viola Park è pronto a trasformarsi in una bolgia per spingere i ragazzi di Daniele Galloppa verso il sogno scudetto. Saranno circa duemila gli spettatori presenti questa sera a Bagno a Ripoli per la finale del campionato Primavera 1 contro il Parma, in programma alle 20:30 con diretta su Sportitalia. Il sold-out, arrivato in poco più di 24 ore, racconta meglio di qualsiasi parola l’attesa che si respira attorno alla sfida. Fondamentale anche la risposta del tifo organizzato: centinaia di sostenitori della Curva Fiesole sono pronti a colorare gli spalti tra bandiere, cori e fumogeni, con l’obiettivo di trascinare la Fiorentina verso un trionfo che manca da oltre quarant’anni. Ancora viva, infatti, la delusione per la finale persa dodici mesi fa contro l’Inter proprio al Viola Park. Una ferita che ha alimentato la voglia di rivincita di Trapani e compagni, chiamati a riportare il tricolore sulla maglia viola a quarantatré anni dall’ultimo successo, datato 1983.

Parma, l’ostacolo più duro: equilibrio totale verso la finale

Per completare l’opera, però, servirà superare l’avversario più complicato possibile. Il Parma di Nicola Corrent, mai campione d’Italia a livello Primavera e reduce dal successo in semifinale contro il Cesena, ha chiuso la regular season esattamente a pari punti con la Fiorentina: 68. Un equilibrio totale confermato anche dagli scontri diretti, terminati senza alcuna differenza sostanziale tra le due squadre. Numeri che rendono la finale apertissima e imprevedibile. Anche perché il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei 90 minuti, si vada direttamente ai calci di rigore senza tempi supplementari. La Fiorentina proverà a sfruttare soprattutto il proprio peso offensivo: i 70 gol realizzati in stagione contro i 59 del Parma rappresentano un dato che potrebbe fare la differenza, così come il sostegno di uno stadio quasi interamente colorato di viola.

Le scelte di Galloppa: tutto sulle spalle di Braschi

Per l’ultimo appuntamento della stagione Galloppa potrà contare praticamente sull’intera rosa. L’unica assenza sarà quella del centrale Sadotti, fermato dall’infortunio accusato contro il Lecce nell’ultima giornata. Al suo posto, al fianco di Kospo, è pronto Kouadio in una linea difensiva completata da Trapani e Balbo. A centrocampo toccherà alla coppia Montenegro-Deli guidare la manovra viola, mentre sulla trequarti Puzzoli e Mazzeo partono favoriti con Atzeni e Conti a contendersi l’ultima maglia disponibile. In attacco, inevitabilmente, occhi puntati su Riccardo Braschi: il bomber viola sarà l’uomo da cui passeranno gran parte delle speranze offensive della Fiorentina, chiamato a trasformare una serata già storica in una notte destinata a restare nella memoria del popolo viola.