FirenzeViola Fagioli ora rischia il posto. E il mercato di gennaio potrebbe tornare a coinvolgerlo

Fagioli rischia di perdere il ruolo titolare grazie alla forma dimostrata da Oulai contro la Juventus. E a gennaio con la giusta offerta potrebbe partire

Nicolò Fagioli non ha segnato nella partita contro la Juventus come si era auspicato Paolo Vanoli alla vigilia. Sicuramente avergli accorciato il tempo a disposizione per provarci non lo ha aiutato, ma la prestazione da subentrante ha confermato la bontà della scelta del tecnico a inizio partita, con Oulai che è stato tra i migliori in campo. Fatto salvo del riposo calcolato nella partita di Coppa Italia contro il Pisa, domenica sera è stata la prima volta in cui l'attuale allenatore ha lasciato fuori il centrocampista. In precedenza, solo Grosso lo aveva tenuto fuori nella sconfitta contro il Frosinone. In tutte le altre sfide e con due allenatori diversi, Fagioli aveva sempre iniziato la partita dall'inizio. Una decisione quella contro la Juventus che ha smentito con i fatti le dichiarazioni di Vanoli di qualche giorno prima, quando aveva difeso lo stesso Fagioli da presunti attacchi e cattiverie. Evidentemente anche l'allenatore non lo aveva visto così in palla nella settimana che ci ha portato al big match.

Niente convivenza con Oulai

Sicuramente sia Grosso prima che Vanoli poi non vedono la potenziale coesistenza tra i due, visto che da inizio stagione i minuti disputati insieme contemporaneamente in campo sono stati meno di una partita, ovvero circa 80 minuti complessivi. È chiaro che per Vanoli i due siano alternativi e il cambio a gara in corso contro i bianconeri lo ha dimostrato una volta di più. Adesso l'allenatore però sarà disposto a lasciar fuori uno dei suoi fedelissimi per far spazio a Oulai che è chiaramente più in forma? Purtroppo la sosta rimanderà la risposta di qualche giorno, tra l'altro con il tecnico che non potrà fare esperimenti in quel settore di campo se non a pochi giorni dalla partita contro il Monza.

Fagioli resta sul mercato, come l'estate scorsa

Senza dimenticarsi che in estate Paratici ha provato fino all'ultimo a trovare una soluzione in uscita per Nicolò Fagioli, tanto che l'agente di Torreira, aveva provato a inserirlo last minute in una trattativa di scambio mai nata col Galatasaray a meno di 48 ore dalla fine delle trattative. Ascoltate le recenti dichiarazioni di Vanoli questo scenario sembra impossibile da prevedere per gennaio, ma si sa che le vie del mercato sono infinite e c'è da scommettere che, in caso di proposta ritenuta all'altezza, Fagioli potrebbe partire.