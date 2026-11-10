Bene i giovani, ma manca equilibrio. Corriere Fiorentino: "Ecco la prossima sfida di Vanoli"

I cinque punti conquistati nelle ultime tre giornate, con i pareggi contro Atalanta e Juventus e la vittoria di Sassuolo, rappresentano piccoli segnali di ripresa per la Fiorentina. Come evidenzia il Corriere Fiorentino, però, sarebbe sbagliato concentrarsi soltanto sugli aspetti positivi, ignorando una classifica che continua a raccontare le difficoltà della squadra. Dopo undici giornate i viola sono quindicesimi, con appena due vittorie, ottenute contro Venezia e Sassuolo, tre pareggi e sei sconfitte. Preoccupa soprattutto il rendimento casalingo: al Franchi sono arrivati soltanto tre punti in sei partite, un bilancio che colloca la Fiorentina al penultimo posto, davanti alla sola Udinese. Ancora più allarmante il dato difensivo: 25 gol subiti, con una media di 2,27 a partita.

I prossimi passi da compiere

La principale sfida per Vanoli sarà quindi trovare un equilibrio tra le caratteristiche offensive della rosa e la necessità di concedere meno agli avversari, anche nella speranza che De Gea possa ritrovare un rendimento più convincente. Qualche indicazione positiva, secondo il quotidiano, arriva dal 4-2-3-1, con Oulai in mediana e Pedro sulla trequarti, una soluzione che potrebbe rappresentare una buona base di partenza, pur dovendo trovare spazio anche per il rientrante Atta. Tra le note liete ci sono soprattutto i giovani: Oulai sta crescendo rapidamente, Mastantuono si è confermato tra gli elementi più positivi e Njie arriva da tre gol consecutivi. Sono loro, insieme ai recenti segnali di reazione della squadra, gli appigli da cui ripartire per provare a risalire la classifica.