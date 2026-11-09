Fiorentina, il programma di oggi: ecco quando tornerà ad allenarsi

Fiorentina, il programma di oggi: ecco quando tornerà ad allenarsiFirenzeViola.it
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Oggi alle 06:45Notizie di FV
di Redazione FV

Giornata di riposo in casa Fiorentina. Dopo gli ultimi impegni di campionato, la squadra viola usufruirà di giorni liberi dopo la partita con la Juventus, con la ripresa degli allenamenti fissata per giovedì al Viola Park. Una pausa utile per recuperare le energie e ricaricare le batterie in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Nel frattempo, i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali lasceranno Firenze per raggiungere i ritiri delle proprie selezioni, dove saranno impegnati nelle gare previste dal calendario internazionale.

Il gruppo a disposizione dello staff tecnico sarà dunque inevitabilmente ridotto alla ripresa delle attività al centro sportivo di Bagno a Ripoli.