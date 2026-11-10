Diamante grezzo Oulai, La Nazione: "Meno irruenza e più maturità: dove deve crescere"

La prestazione da titolare contro la Juventus ha confermato le qualità di Inao Oulai, diventato uno dei simboli della Fiorentina giovane costruita da Fabio Paratici. Come analizza La Nazione, il centrocampista ivoriano classe 2006 ha mostrato velocità, agilità e personalità, riuscendo a imporsi anche nel confronto con giocatori più esperti. Capacità di recuperare palloni, interdizione, gestione del possesso e visione di gioco sono tra le caratteristiche che lo rendono un talento dalle prospettive importanti. Oulai ama impostare, muoversi palla al piede e trovare il compagno nella posizione migliore per dare continuità alla manovra. Un diamante ancora grezzo, con margini di crescita considerevoli, che la Fiorentina dovrà accompagnare nel proprio percorso di maturazione.

Gli step successivi

Non mancano, però, gli aspetti da correggere. Il primo riguarda l'irruenza e la gestione delle reazioni: il giallo rimediato contro la Juventus dopo un fallo evitabile su Boga ha fatto arrabbiare Vanoli e rappresenta un esempio della necessità di maggiore controllo, soprattutto nei momenti di tensione. Il secondo riguarda la gestione delle aspettative e del proprio ruolo: Oulai non è ancora un titolare inamovibile e il confronto con Fagioli per un posto a centrocampo continuerà. Dovrà quindi imparare ad accettare anche eventuali panchine o spezzoni di partita senza lasciarsi condizionare. Per diventare un campione, insomma, il talento non basta: serviranno equilibrio, pazienza e maturità anche sul piano mentale.