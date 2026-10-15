Il CNB: "Martinelli portiere del futuro. Si usino i soldi per un mediano"

Il CNB: "Martinelli portiere del futuro. Si usino i soldi per un mediano"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:30Radio FirenzeViola
di Giacomo A. Galassi

Nel corso del "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola durante 'Buongiorno Firenze', Pietro Lazzerini si è espresso così sulla questione portieri di casa Fiorentina: "Ieri siamo stati tutto il giorno a discutere di cosa succederà il prossimo anno. Prima però di andare a toccare le sensibilità della porta con nomi come Beltran del River Plate, considerando che De Gea resta un portiere affidabile e che Martinelli sta facendo ottime cose in Serie B, se la Fiorentina dovrà spendere 20 milioni a gennaio chiedo che non venga toccata la porta, ma si investano a centrocampo.

Serve un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a chi c'è attualmente in rosa".

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