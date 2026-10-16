Meno due a Fiorentina-Como: ecco i dubbi di formazione di Vanoli
Paolo Vanoli valuta un 4-3-3 più abbottonato per affrontare il Como, con l'obiettivo di dare maggiore equilibrio alla Fiorentina dopo la battuta d'arresto di Genova. Secondo il Corriere dello Sport, in difesa Viery potrebbe riprendersi una maglia da titolare al posto di Valdepeñas, così da garantire maggiore solidità sulle progressioni di Jimenez. A centrocampo resta aperto il confronto tra Brescianini e Oulai per completare il reparto con Fagioli e Ndour: al momento l'ex Atalanta appare in vantaggio.
In avanti, Mastantuono è atteso sulla corsia destra nonostante il recente intervento alla mano, mentre Pellegrino sembra destinato a essere preferito a Beto al centro dell'attacco. Sulla fascia opposta dovrebbe invece tornare dal primo minuto Njie, subentrato a gara in corso contro il Genoa. Va verso il secondo forfait consecutivo Arthur Atta, ancora impegnato in un programma individuale per recuperare dal sovraccarico all'addome. La prossima settimana sarà decisiva per capire se il centrocampista potrà essere disponibile per la trasferta di Milano. Intanto, Vanoli presenterà la partita oggi alle 14.30 in conferenza stampa al Viola Park.
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