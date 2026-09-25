Fiorentina e Juventus, due pesi e due misure anche nelle multe: la polemica di Dario Baldi
In queste giornate di pausa Nazionali su Radio FirenzeViola torniamo anche su alcuni temi degli ultimi giorni: il nostro Dario Baldi ha sottolineato come al comportamento vergognoso dei 'tifosi' della Juventus durante il minuto di raccoglimento per commemorare Sandro Mazzola (gran parte della curva bianconera si è girata dando le spalle al campo) sia seguita una multa da 10mila euro, paragonando quest'ammenda per un gesto riprovevole denunciato da tutto il mondo dello sport a quella che ricevette la Fiorentina due stagioni fa, in occasione della celebre coreografia goliardica della Fiesole contro la Juventus (lì il club viola fu sanzionato con una multa da 50mila euro). Insomma, due pesi, e gravità dei gesti ben differente, ma due misure.
Ecco il video:
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati