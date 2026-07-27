Calciomercato Il retroscena su Moise Kean: anche il Lipsia ha fatto un sondaggio

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La situazione legata al futuro di Moise Kean continua generare interesse nel mondo viola e non solo. Dopo l'interessamento del Como di Cesc Fabregas, nelle ultime ore anche il Lipsia avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo nelle scorse settimane per comprendere la fattibilità di un'eventuale operazione che possa portare l'attaccante della Fiorentina in Bundesliga.

L'interesse

Al momento non risultano offerte ufficiali né trattative avanzate, ma il club della RedBull avrebbe raccolto informazioni sulla posizione del giocatore e sulle richieste economiche della società viola. Un primo contatto interlocutorio, utile soprattutto per valutare margini e costi di un possibile affondo nelle prossime settimane. La Fiorentina, dal canto suo, non sembra intenzionata a fare sconti. Per lasciar partire il proprio centravanti, il club gigliato continua a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Una valutazione importante che, almeno per ora, tiene alla finestra le pretendenti. Como e Lipsia restano interessate, ma per passare dai sondaggi ai fatti servirà uno sforzo economico considerevole.