RFV Beneforti: "Fabbian se non segna è impalpabile. Grosso? Va preso subito"

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Claudio Beneforti, firma del Corriere dello Sport che segue quotidianamente le vicende del Bologna, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando di Giovanni Fabbian, Simon Sohm e Fabio Grosso: "Ha fatto un paio di partite da 6.5 e altre da 6, alcune da 5.5. Il Bologna non è insoddisfatto dal suo rendimento. Piace a Sartori, ma non credo che a quella cifra verrà riscattato. Se Paratici sarà disposto ad abbassare la cifra sotto i dieci milioni ci può essere una trattativa. A certe condizioni il Bologna può riscattare Sohm".

Si può dire che è stato un errore pagarlo così tanto?

"Veniva da un campionato molto buono a Parma. È di casa Sartori a Parma e lo vedeva spesso. Sicuramente non lo avrebbe preso a quel prezzo. Secondo me chiede lo sconto al 100%".

Lei cosa pensa del rendimento di Fabbian alla Fiorentina?

"È un giocatore che assomiglia a Brescianini e che si può accostare a Mandragora e non vedevo la necessità di aggiungere questo giocatore, le cui caratteristiche sono simili a calciatori che ci sono già. Il Bologna è arrivato alla conclusione che o segna oppure è impalpabile. Questo giocatore con Thiago Motta si è fatto vedere, ma poi basta. È venuto a Firenze per giocare di più, ma così non è stato"

Fabio Grosso è uno dei nomi per la panchina viola. Anche il Bologna è interessato a lui?

"Grosso piace a molti club perché è uno degli allenatori che si può muovere a fine anno. La Fiorentina ha un vantaggio rispetto alle altre, perché se lo vuole può prenderlo subito, a differenza delle altre che non possono. Al Bologna interessa se rimane senza Italiano. Domani mattina potrete leggere che il Bologna ha preso una posizione forte su Italiano dicendo che lui è il loro allenatore e che vogliono andare avanti con lui".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola