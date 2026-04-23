RFV Manzo: "Fagioli è rinato. Può essere un punto fermo l'anno prossimo"

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Così Andrea Manzo, ex calciatore di Fiorentina e Milan, tra le altre, a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando di Fagioli e De Gea, due calciatori che la prossima stagione potrebbero essere centrali per la Fiorentina: "Io credo che dovranno fare un'analisi di ciò che è successo, cercando di trovare e mettere in pratica delle soluzioni. Io non avrei mai pensato che la Fiorentina poteva trovarsi in una situazione così difficile, anche perché l'allenatore sembrava una garanzia, i giocatori erano validi e si veniva da un'ottima stagione. Bisogna trovare dei punti fermi e ripartire da quelli".

Pensa che Fagioli possa essere un punto fermo della Fiorentina del futuro?

"Credo che Fagioli è un giocatore che è rinato. Si rivede il Fagioli prima della squalifica, riesce a tessere bene il gioco. È un giocatore che ha avuto quel periodo di appannamento. Se rimane alla Fiorentina è un ottimo punto di partenza".

Secondo lei De Gea può essere lasciato andare a fine stagione o bisogna pensarci?

"De Gea quest'anno è stato un po' altalenante. Non è stato come gli anni precedenti. È logico che se il direttore riesce a ricoprire il ruolo con un portiere di prospettiva va portato avanti il suo sostituto. Credo che la Fiorentina debba lavorare su questo tipo di situazioni, per capire come sia strutturato il gruppo. A Vanoli va riconosciuto che è stato bravo a ricostruire un gruppo che con Pioli non aveva nè capo nè coda. Oggi vedi una squadra con lacune, ma che rema dalla stessa parte".

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