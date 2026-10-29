RFV Clara Mondonico difende Vanoli: "Troppo facile dare la colpa solo a lui"

Poche ore a Fiorentina-Atalanta, l'occasione per riflettere sulle difficoltà di due squadre chiamate a invertire la rotta. Nel corso di "Viola Amore Mio", su Radio FirenzeViola, Clara Mondonico ha analizzato il momento delle formazioni viola e nerazzurra, sottolineando come sia troppo semplice attribuire tutte le colpe al tecnico Vanali quando i risultati non arrivano: "È troppo facile dare sempre la colpa soltanto all'allenatore. Nel calcio, come nella vita, spesso funziona così: non puoi cambiare undici giocatori, ne cambi uno e tieni gli altri. Però non credo che un allenatore faccia giocare una squadra per perdere o schieri appositamente i giocatori che stanno peggio".

Che idea si è fatta del mercato?

"Sono stati spesi tanti soldi, ma bisogna farlo con cognizione di causa. Non si può spendere soltanto perché ci sono dei nomi: non sono i nomi a scendere in campo. Allo stesso tempo, la Fiorentina non merita la posizione che occupa attualmente in classifica".

Come la vede stasera?

"È una partita impegnativa perché tutte e due hanno bisogno di fare risultato. Quando sei in una situazione del genere, la paura può diventare determinante: se perdi ancora, rischi di trovarti in una posizione molto complicata".