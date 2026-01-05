RFV Antonio Di Gennaro: "La stagione della Fiorentina può ripartire grazie a una coincidenza fortunata"

Intervenuto nel lunedì di Radio FirenzeViola, il giorno dopo Fiorentina-Cremonese, l'ex viola Antonio Di Gennaro ha commentato così la vittoria per 1-0 dei viola: "Sono contento che abbia segnato Kean e anche per il fatto che Vanoli ha spiegato bene quello che è successo in settimana. La coincidenza successa, con l'infortunio di Dzeko e il reintegro di Kean almeno in panchina, può cambiare tutto. La partita è stata diversa rispetto a quella contro l'Udinese: ieri è stata una partita più difficile, agguerrita. E sottolineo di nuovo il gol di Kean, un giocatore che può essere determinante. Poi alcuni calciatori stanno ritornando ai loro livelli. Uno su tutti è Fagioli, ma ci sono anche De Gea e Parisi. Sono tutti dettagli che possono far sì che questa strada possa trovare un cammino giusto. Una vittoria al 93' non è mai arrivata in questa stagione. E non ho mai visto la squadra correre fino al 90' e passa. Ora c'è un lume di speranza. Poi sottolineo anche le parole di De Gea, che ha confermato: "Chi non se la sente può andare, lo sostituiremo". Oggi va tutto meglio, tante squadre sono recuperabili, secondo me anche l'Udinese, che è a 22 punti".

E, in particolare, su Nicolò Fagioli, ha detto: "Lui è uno che se si mette in testa di poter fare la differenza la fa a ogni livello. Se il giocatore sta bene lui è il vero regista, gioca bene nel corto e nel lungo, quel piede ce l'ha solo lui. Se gioca a tre ha più consistenza ed equilibrio. Ripeto, se sta bene è il vero regista di questa squadra ma può anche essere una carta importante per la Nazionale. A questo ragazzo non manca nulla".