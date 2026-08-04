RFV Alessandro Bonan: "La conferma di Kean un'inversione di tendenza"

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Queste le dichiarazioni del giornalista di Sky, Alessandro Bonan, a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola a proposito del mercato della Fiorentina: “La valutazione è superlativa, è stato fatto un lavoro eccezionale come poche altre volte nella storia. Siamo vicini a una svolta. Rispetta un po’ la tradizione di questa società che è legata ai giovani. Quando viene rispettata la storia non si può che essere orgogliosi”.

Mastantuono potrebbe essere un acquisto funzionale?

“Il calcio ormai è così, non puoi pensare di avere un talento e tenerlo per tutta la vita. Vale anche per le più grandi società. La Fiorentina, con lui, porterebbe a casa una dei più grandi talenti del calcio argentino. E insieme a lui Oulai, che è un fenomeno: si tratta di un giocatore scioccante, brillantissimo. Oltre ad Atta, un altro con dei numeri importanti. Ma direi che la notizia più interessante è la conferma di Kean”.

Come mai?

“Rispetto al passato c’è una inversione di tendenza. Mi rifiuto di pensare che da qui a fine mercato non possa arrivare un’offerta da 40-50 milioni per l’attaccante più forte del calcio italiano. A meno che non sia una mossa strategica, ma nel caso l’accetto lo stesso perché magari porta a salvaguardarsi economicamente”.

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