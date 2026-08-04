Calciomercato Mastantuono vuole la Fiorentina: si lavora sulla compartecipazione dell'ingaggio

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La trattativa con il Real Madrid per Franco Mastantuono è entrata nel vivo: si lavora sulla compartecipazione dell'ingaggio

La Fiorentina è sempre più vicina a Franco Mastantuono. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’ultimo nodo è di natura prettamente economica: l’argentino guadagna 3,5 milioni di euro netti e la dirigenza viola non intende riconoscerglieli in autonomia. Si lavora per convincere il Real Madrid a compartecipare, facendo leva sulla volontà dei blancos di concludere l'operazione in tempo brevi. Fabio Paratici è molto fiducioso da questo punto di vista.

Mastantuono vuole la Fiorentina

Mastantuono vuole trasferirsi a Firenze e aspetta la chiusura della trattativa. Il classe 2007 si sta allenando a parte e addirittura, stando a quanto scrivono dalla Spagna, avrebbe già parlato con Fabio Grosso apprezzandone le idee tattiche. L’attaccante potrebbe partire nelle prossime ore per l’Italia, sebbene non sia ancora stato fissato alcun volo. Le parti sono vicine, così come la fumata bianca. Da un’idea nata per caso, l'affare con il Real si sta concretizzando.

Il club e la cautela di facciata

La Fiorentina tiene i piedi per terra ed evita i voli pindarici, ma sa benissimo di poter affondare il colpo a stretto giro di posta. Mastantuono rappresenterebbe il grande acquisto dell’estate, nonché la ciliegina su una torta ancora incompleta. Dovranno arrivare altri due esterni se non tre. Nel frattempo la società viola spera di portare a termine l’operazione per l’ex River Plate attraverso la formula prestito con diritto di riscatto e recompra in favore del Real Madrid. Ci siamo quasi.