Mastantuono ha già parlato con Grosso, Marca: "Arrivo a un passo"

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Franco Mastantuono continua ad allenarsi a parte al centro sportivo di Valdebebas, in attesa che venga ufficializzato il suo trasferimento in prestito alla Fiorentina. L'argentino non è infortunato: come riporta Marca, il suo passaggio in viola è ormai a un passo e i due club stanno definendo gli ultimi dettagli dell'accordo, in particolare la ripartizione dell'ingaggio. Il classe 2007 ha già dato il suo consenso al trasferimento dopo i colloqui con l'allenatore Fabio Grosso e il direttore sportivo Fabio Paratici, convinto dal progetto tecnico che gli garantirà maggiore spazio e continuità rispetto a quanto avrebbe avuto al Real Madrid.

La genesi dell'operazione

La Fiorentina è stata la prima squadra a muoversi concretamente per il suo prestito, anticipando la concorrenza delle altre italiane. Anche il Real Madrid considera Firenze la destinazione ideale per favorire la crescita del talento argentino, che partirà per l'Italia non appena verranno sistemati gli ultimi aspetti burocratici.