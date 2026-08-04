Il Real Madrid ha rifiutato un'offerta dall'Arabia per Mastantuono

Il Real Madrid ha rifiutato un'offerta dall'Arabia per MastantuonoFirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
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di Redazione FV

Sono ore decisive per il futuro di Franco Mastantuono. La Fiorentina continua a lavorare per definire gli ultimi dettagli dell'operazione che potrebbe portare il talento argentino, classe 2007, a vestire la maglia viola in questa sessione di mercato. Nel frattempo emergono anche alcuni retroscena sulla trattativa che sta andando avanti ormai da diversi giorni .

Mastantuono dice 'no' all'Arabia

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Real Madrid avrebbe ricevuto un'offerta da un club dell'Arabia Saudita per il giovane fantasista, ma l'avrebbe respinta senza esitazioni. I Blancos, infatti, ritengono che la Fiorentina rappresenti la destinazione migliore per il percorso di crescita del giocatore, considerando Firenze l'ambiente ideale in cui poter maturare e trovare continuità.