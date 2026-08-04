CSC Flash, Mastantuono a un passo. La Fiorentina blinda Kean
Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di mercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.
Il punto su Mastantuono
Franco Mastantuono ha già accettato la Fiorentina. Si lavora sui dettagli dell'ingaggio, troppo pesante per essere pagato in autonomia dalla Fiorentina. Il Real Madrid dovrebbe partecipare. A ore può arrivare la svolta.
La Viola blinda Kean
Il Como si è ufficialmente estromesso dalla corsa a Moise Kean. Non ce n'erano i presupposti economici, motivo per cui la Fiorentina ha scelto di blindare l'ex Juventus e di farne il centravanti della prossima stagione.
Il Napoli su Favasuli
Il Napoli potrebbe prendere Costantino Favasuli, il che interesserebbe la Fiorentina che detiene il 50% sulla sua futura rivendita. In tal caso, gli azzurri non perseguirebbero la pista Dodo.
Dodo tra Roma e Newcastle
Dodo lascerà la Fiorentina, su di lui c'è la Roma e nelle ultime ore si è inserito il Newcastle. Da capire la fattibilità dell'operazione. Se non dovesse partire, si attiverebbe un rinnovo automatico che disinneschi eventuali tensioni reciproche.
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